Бонуччи - о Беллингеме: Он – это нечто особенное, не из этого мира

Защитник Униона Леонардо Бонуччи высказался о хавбеке Реала Джуде Беллингеме.

"Адаптационный период Джуда в Реале показывает, что он не из этого мира. Он – это нечто особенное".

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"В будущем он навяжет Холанду и Мбаппе серьезную борьбу за Золотой мяч", – сказал итальянец в интервью The Sun.

В текущем сезоне 20-летнего полузащитника сборной Англии 13 голов и 2 ассиста в 16 матчах Ла Лиги.

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