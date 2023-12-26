Беллингем - фаворит на Золотой Мяч 2024 по версии авторитетного издания

Авторитетное издание GOAL составило свою двадцатку претендентов на Золотой Мяч 2024.

Лидером рейтинга от британского портала стал английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем. Второе место занял его соотчественник Харри Кейн, а замкнул тройку Килиан Мбаппе.

Лионель Месси и Криштиану Роналду также попали в список, заняв 19-ое и 17-ое место соответственно.

Напомним, ISPORT также составляет рейтинг претендентов на ЗМ-2024 в начале каждого месяца.

Рейтинг претендентов на ЗМ-2024 от издания GOAL

Джуд Беллингем (Реал) Харри Кейн (Бавария) Килиан Мбаппе (ПСЖ) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Мохаммед Салах (Ливерпуль) Родри (Манчестер Сити) Антуан Гризманн (Атлетико) Букайо Сака (Арсенал) Деклан Райс (Арсенал) Хулиан Альварес (Манчестер Сити) Винисиус Джуниор (Реал) Лаутаро Мартинес (Интер) Бернардо Силва (Манчестер Сити) Родриго (Реал) Альваро Мората (Атлетико) Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) Криштиану Роналду (Ан-Наср) Лерой Сане (Бавария) Лионель Месси (Интер Майами) Флориан Вирц (Байер)

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