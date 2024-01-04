"Проиграли конкуренту за Лигу чемпионов": Симеоне оценил фиаско в матче с Жироной

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о поражении в матче с Жироной (3:4).

Специалист считает, что каталонцы претендуют на попадание в Лигу чемпионов по итогу сезона.

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"Я всегда смотрю на положительную сторону, мы не очень хорошо начали, они превосходили нас в течение 30 минут. Когда мы атаковали, голы забили, возникла опасность, смогли сравнять счет, и провели великолепный второй тайм.

Команда приложила огромные усилия, что заставило нас внести изменения, потому что я видел, что игроки очень устали. Мы были недостаточно сильны в защите, чтобы решить некоторые моменты, которые заканчивались голами. Все что остается – поздравить Жирону, они сделали все очень хорошо и с большой силой.

Мне понравилась работа команда во втором тайме. Поражение является негативным моментом, но проиграли сопернику, который будет прямым конкурентом в борьбе за Лигу чемпионов. Мы не были настолько убедительными, как Жирона", - приводит слова тренера Marca.

В турнирной таблице Атлетико идет на третьем месте с 38 баллами. Жирона занимает вторую строчку с 48 очками, уступая Реалу по дополнительным показателям.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетико.

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