iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Проиграли конкуренту за Лигу чемпионов": Симеоне оценил фиаско в матче с Жироной

Наставник Атлетико похвалил команду Довбика и Цыганкова.
Сегодня, 14:00
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о поражении в матче с Жироной (3:4).

Специалист считает, что каталонцы претендуют на попадание в Лигу чемпионов по итогу сезона.

Читай также: Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне

"Я всегда смотрю на положительную сторону, мы не очень хорошо начали, они превосходили нас в течение 30 минут. Когда мы атаковали, голы забили, возникла опасность, смогли сравнять счет, и провели великолепный второй тайм.

Команда приложила огромные усилия, что заставило нас внести изменения, потому что я видел, что игроки очень устали. Мы были недостаточно сильны в защите, чтобы решить некоторые моменты, которые заканчивались голами. Все что остается – поздравить Жирону, они сделали все очень хорошо и с большой силой.

Мне понравилась работа команда во втором тайме. Поражение является негативным моментом, но проиграли сопернику, который будет прямым конкурентом в борьбе за Лигу чемпионов. Мы не были настолько убедительными, как Жирона", - приводит слова тренера Marca.

В турнирной таблице Атлетико идет на третьем месте с 38 баллами. Жирона занимает вторую строчку с 48 очками, уступая Реалу по дополнительным показателям.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Диего Симеоне Жирона

Статьи по теме

"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико "Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико
Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
"У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри "У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс15:42
"У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри
Европа15:39
Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом
Европа15:05
Холанд возобновил тренировки в общей группе
Биатлон14:56
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
Бокс14:50
Джефф Мейвезер выбрал для Джошуа следующего соперника
Европа14:35
Звезда Тоттенхэма причудливым способом представил публике новую возлюбленную
Европа14:25
Мбаппе признался, что скучает по Месси
Европа14:00
"Проиграли конкуренту за Лигу чемпионов": Симеоне оценил фиаско в матче с Жироной
13:35
Лидер женской сборной Украины по баскетболу подписала контракт с грандом из Испании
Украина13:32
"После ЧМ-2006": Милевский назвал сумму самых больших премиальных в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK