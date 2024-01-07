Барселоне предложили подписать экс-хавбека МЮ

Каталонцы могут оформить довольно неожиданную сделку.

Барселона может бюджетно усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание Sport, каталонцам предложили Джесси Лингарда, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Руководство клуба рассматривает подписание английского хавбека в качестве дешевой опции с большим опытом на высоком уровне. Финансовые детали возможной сделки сейчас остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Лингарда может подписать Эвертон.

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