Некогда один из самых перспективных украинцев перешел в клуб из второго дивизиона Греции

Украинский голкипер Максим Коваль сменил клубную прописку.

Футболист перешел из молдавского Шерифа в греческую Каламату из второго дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба новой команды Максима.

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Трансфер состоялся на правах свободного агента. Коваль подписал контракт на полтора года, финансовые детали личного соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что в начале своей карьеры вратарь считался одним из самых перспективных украинцев в своем поколении и довольно быстро заслужил переход в киевское Динамо, которому принадлежал с 2010 по 2019 годы.

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