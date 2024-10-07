Экс-игрок сборной Франции ушел с поста тренера греческого клуба менее чем через месяц после назначения
Невероятная история случилась с Клодом Макелеле, который решил попробовать свои силы в качестве главного тренера в Астерас Триполи.
51-летний специалист хорошо стартовал, не проиграв ни в одном из трех матчей (2 ничьи и 1 победа - прим), но третий матч стал и последним для него
Как сообщает издание FootMercato, Макелеле решил покинуть Астерас по собственному желанию из-за своих разногласий со спортивным директором греческого коллектива.
Клода не устроило, что функционер навязывал ему то, по какому стилю должна играть его команда и то, каких футболистов он должен выпускать в старте.
Француза назначили главным тренером только 16 сентября, таким образом, он провел на своем посту меньше месяца. Кроме Астераса он успел потренировать бельгийский Эйпен в период с 2017 по 2019 год и Бастию с июля по ноябрь 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что легенда МЮ может заменить тен Гага на посту тренера.
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