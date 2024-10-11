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Футболисты сборной Греции почтили память умершего партнера

Победу над Англией посвятили Джорджу Болдоку.
Сегодня, 00:42
Сборная Греции / Getty Images
Сборная Греции / Getty Images

В четверг, 10 октября, сборная Англии принимала Грецию в рамках третьего тура Лиги наций.

По итогам 90 минут неожиданную победу одержали гости благодаря дублю Вангелиса Павлидиса.

После матча игроки греческой сборной собрались вокруг футболки умершего накануне Джорджа Болдока.

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Таким образом греки почтили память погибшего товарища и посвятили ему свою историческую победу.

Со всеми результатами матчей Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: греция

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