Коваль опроверг свой переход в греческий клуб

Максим действительно может оказаться в одной из команд данной страны, но есть нюанс.

Украинский голкипер Максим Коваль высказался об информации о своем уходе в греческую Каламату из второго местного дивизиона.

В комментарии молдавскому изданию Media Sport Коваль заявил, что ведет переговоры с Арисом, выступающим в элите греческого футбола и данный клуб хочет отправить его в аренду, но еще ничего не решено.

"Я ничего не подписывал! Я просто веду переговоры с Арисом, и в своё предложение они включили аренду в этот клуб. Но я еще на это не соглашался. Я не пойму, что они там опубликовали!", - сказал вратарь.

Напомним, ранее появилась информация, что экс-голкипер Динамо перебрался в стан Каламаты на правах свободного агента.

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