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Футболиста, который в прошлом сезоне играл в АПЛ, нашли мертвым в бассейне

Джордж Балдок скоропостижно покинул этот мир.
Вчера, 23:46
Джордж Балдок / Getty Images
Джордж Балдок / Getty Images

Бывший футболист сборной Греции Джорджа Балдока нашли мертвым в среду, 9 октября.

Как сообщает eKathimerini, защитника Панатинаикоса нашли мертвым в бассейне в его доме в Афинах. 

Причина смерти на данный момент неизвестна.

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С 2017 по 2024 год Джордж выступал за Шеффилд Юнайтед. Летом 2024 года Балдок перебрался в Панатинаикос. Свой последний матч он провел 6 октября против Олимпиакоса (0:0).

На счету Болдока 12 матчей за сборную Греции.

Ранее сообщалось, что умер легенда Аякса и Барселоны, трижды выигрывавший Кубок чемпионов.

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