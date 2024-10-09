Футболиста, который в прошлом сезоне играл в АПЛ, нашли мертвым в бассейне

Бывший футболист сборной Греции Джорджа Балдока нашли мертвым в среду, 9 октября.

Как сообщает eKathimerini, защитника Панатинаикоса нашли мертвым в бассейне в его доме в Афинах.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

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С 2017 по 2024 год Джордж выступал за Шеффилд Юнайтед. Летом 2024 года Балдок перебрался в Панатинаикос. Свой последний матч он провел 6 октября против Олимпиакоса (0:0).

На счету Болдока 12 матчей за сборную Греции.

Ранее сообщалось, что умер легенда Аякса и Барселоны, трижды выигрывавший Кубок чемпионов.

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