Футболиста, который в прошлом сезоне играл в АПЛ, нашли мертвым в бассейне
Джордж Балдок скоропостижно покинул этот мир.
Бывший футболист сборной Греции Джорджа Балдока нашли мертвым в среду, 9 октября.
Как сообщает eKathimerini, защитника Панатинаикоса нашли мертвым в бассейне в его доме в Афинах.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
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С 2017 по 2024 год Джордж выступал за Шеффилд Юнайтед. Летом 2024 года Балдок перебрался в Панатинаикос. Свой последний матч он провел 6 октября против Олимпиакоса (0:0).
На счету Болдока 12 матчей за сборную Греции.
Ранее сообщалось, что умер легенда Аякса и Барселоны, трижды выигрывавший Кубок чемпионов.
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