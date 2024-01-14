Топ-клубы Европы поборятся за французского таланта

Центрбэк французского Лилля Лени Йоро, ставший широко известным лишь в этом сезоне, уже может сменить клубную прописку.

По информации издания Telefoot, Йоро вошел в список интересов ПСЖ, Ливерпуля и Реала. Представители игрока заявляют, что продажа Лени может войти в топ самых дорогих в истории французского футбола.

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Не исключается и то, что защитник останется в стане "догов". В ближайшее время Лилль предложит своему воспитаннику улучшенные условия контракта. В данный момент он получает менее 500 тысяч евро за год.

Отметим, что в текущем сезоне 18-летний француз провел 22 матча, забив 3 гола. Transfermarkt оценивает таланта в 25 млн евро.

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