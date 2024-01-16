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Сердечный мармелад: Мудрик сделал милый подарок фанату перед матчем в АПЛ

Украинец налаживает контакт с болельщиками.
Сегодня, 13:09
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках английской Премьер-лиги Челси в домашнем матче минимально переиграл Фулхэм (1:0).

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не принимал участия в поединке, но запомнился некоторыми фанатам.

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Футболист во время разминки вручил болельщику конфету в виде сердца.

Мужчина принял подарок от украинца, запечатлив момент взаимодествия с Мудриком.

Ранее легенда МЮ наехала на потенциально будущего игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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