Сердечный мармелад: Мудрик сделал милый подарок фанату перед матчем в АПЛ

В рамках английской Премьер-лиги Челси в домашнем матче минимально переиграл Фулхэм (1:0).

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не принимал участия в поединке, но запомнился некоторыми фанатам.

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Футболист во время разминки вручил болельщику конфету в виде сердца.

Мужчина принял подарок от украинца, запечатлив момент взаимодествия с Мудриком.

Ранее легенда МЮ наехала на потенциально будущего игрока Барселоны.

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