Сердечный мармелад: Мудрик сделал милый подарок фанату перед матчем в АПЛ
Украинец налаживает контакт с болельщиками.
В рамках английской Премьер-лиги Челси в домашнем матче минимально переиграл Фулхэм (1:0).
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не принимал участия в поединке, но запомнился некоторыми фанатам.
Читай также: Откровенный вид: возлюбленная звезды Манчестер Юнайтед удивила горячим образом на карнавале
Футболист во время разминки вручил болельщику конфету в виде сердца.
Мужчина принял подарок от украинца, запечатлив момент взаимодествия с Мудриком.
Ранее легенда МЮ наехала на потенциально будущего игрока Барселоны.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!