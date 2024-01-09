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"Хватит еб**нить, найди себе команду": легенда МЮ наехала на потенциально будущего игрока Барселоны

Пола Скоулза не впечатляет то, чем занимается Джесси Лингард.
Сегодня, 15:14
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Прошлым летом Джесси Лингард покинул Ноттингем Форест на правах свободного агента - клуб не стал предлагать ему новый контракт.

Уже начался 2024 год, а 31-летний хавбек до сих пор остается без команды, лишь поддерживая свою форму в тренажерном зале.

Лингард опубликовал пост в социальных сетях, в котором он выложил фото своих занятий в зале. Это спровоцировало неожиданную реакцию легенды Манчестер Юнайтед Пола Скоулза.

Великий полузащитник в комментариях обратился к воспитаннику "красных дьяволов", написав: "Ты так и будешь еб**нить в зале или может быть наконец начнешь играть в футбол?".

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Напомним, что недавно подписать контракт с Джесси Лингардом предложили Барселоне, что удивило многих фанатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Пол Скоулз Джесси Лингард

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