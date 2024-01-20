По стопам Калинича: Перишич присоединился к Хайдуку с символической зарплатой
Днем ранее было объявлено, что состав Хайдука пополнил хавбек Тоттенхэма Иван Перишич.
Спустя практически 17,5 лет футболист вернулся в родной клуб на правах аренды до конца сезона, после чего он подпишет однолетний контракт с хорватским коллективом.
По информации Фабрицио Романо, иван Перишич последовал примеру Николы Калинича, который недавно тоже вернулся в Хайдук, и согласился на символическую зарплату в один евро.
При этом также отмечается, что в его соглашении с Хайдуком есть опция, по которой 34-летний футболист сможет покинуть команду в течение следующих двух трансферных окон.
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Но и на этом еще не все. Игрок и клуб имеют устную договоренность о бонусе за выход в групповой этап еврокубков.
Напомним, что в сентябре 2023 года Иван Перишич получил разрыв крестообразной связки колена. До травмы он успел в шести матчах Тоттенхэма, отметившись двумя голевыми передачами.
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