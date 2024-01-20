По стопам Калинича: Перишич присоединился к Хайдуку с символической зарплатой

Футболист хочет помочь своей родной команде, но для начала ему нужно восстановиться от тяжелой травмы.

Днем ранее было объявлено, что состав Хайдука пополнил хавбек Тоттенхэма Иван Перишич.

Спустя практически 17,5 лет футболист вернулся в родной клуб на правах аренды до конца сезона, после чего он подпишет однолетний контракт с хорватским коллективом.

По информации Фабрицио Романо, иван Перишич последовал примеру Николы Калинича, который недавно тоже вернулся в Хайдук, и согласился на символическую зарплату в один евро.

При этом также отмечается, что в его соглашении с Хайдуком есть опция, по которой 34-летний футболист сможет покинуть команду в течение следующих двух трансферных окон.

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Но и на этом еще не все. Игрок и клуб имеют устную договоренность о бонусе за выход в групповой этап еврокубков.

Напомним, что в сентябре 2023 года Иван Перишич получил разрыв крестообразной связки колена. До травмы он успел в шести матчах Тоттенхэма, отметившись двумя голевыми передачами.

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