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Одноклубника Зинченко не отпустили в аренду в Вест Хэм

Сам игрок счастлив остаться в команде, за которую в этом сезоне он провел на поле всего 245 минут.
Сегодня, 13:16
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

В последние несколько дней Вест Хэм пытается заполучить хавбека Арсенала Эмиля Смит-Роу.

Для начала "молотобойцы" предложили своим соседям по Лондону аренду игрока до конца нынешнего сезона. Однако "канониры" ответили на это предложение отказом, сообщает Фабрицио Романо.

Арсенал не намерен рассматривать вариант с арендой 23-летнего англичанина, так как он считается "ключевым для состава Микеля Артеты". При этом также отмечается, что сам игрок рад остаться на Эмирейтс.

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В нынешнем сезоне Эмиль Смит-Роу принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отыграв при этом всего 245 минут. На его счету одна голевая передача при двух выходах в стартовом составе.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, чего он ожидает от своей команды во второй части сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Эмиль Смит-Роу

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