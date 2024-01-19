Артета: Арсенал перезагрузился и сверхмотивирован

Микель Артета ожидает, что его команда прибавит во второй половине сезона.

По словам главного тренера Арсенала, команда перезагрузилась во время паузы и сделала определенные выводы. Теперь они хотят реализовать свои амбиции.

"Мы продолжаем быть теми, кем мы есть. Поражение не может заставить тебя перестать быть тем, кто ты есть. Если же это случилось, значит ты никогда не был тем, кем себя называл.

Мы перезагрузились, сверхмотивированы. Хотим атаковать вторую часть сезона, у нас большие амбиции, мы понимаем, что команда способна творить серьезные вещи.

Мы чувствуем, что полностью перезарядились. Пауза дала нам возможность взглянуть на вещи отстраненно. Несмотря на последние результаты, мы извлечем позитивные моменты из первых шести месяцев", – приводит слова испанца Джеймс Олли.

Ранее также сообщалось, что лидер Ньюкасла заинтересовал Баварию.

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