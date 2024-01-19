Бавария хочет усилиться лидером Ньюкасла
Триппьер попал в сферу интересов мюнхенцев.
Бавария рассматривает возможность подписания защитника Ньюкасла Кирана Триппьера. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Переход 33-летнего англичанина считается более реальным, чем покупка Норди Мукиеле из ПСЖ. Фулбек "сорок" обойдется намного дешевле, при этом имея больше опыта.
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Напомним, Ньюкасл готов продать Триппьера для получения дополнительных средств на фоне финансовых трудностей.
В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.
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