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Бавария хочет усилиться лидером Ньюкасла

Триппьер попал в сферу интересов мюнхенцев.
Сегодня, 13:47
Киран Триппьер / Getty Images
Киран Триппьер / Getty Images

Бавария рассматривает возможность подписания защитника Ньюкасла Кирана Триппьера. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Переход 33-летнего англичанина считается более реальным, чем покупка Норди Мукиеле из ПСЖ. Фулбек "сорок" обойдется намного дешевле, при этом имея больше опыта.

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Напомним, Ньюкасл готов продать Триппьера для получения дополнительных средств на фоне финансовых трудностей.

В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ньюкасл киран триппьер

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