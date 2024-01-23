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Вингер Барселоны: Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру

Ферран Торрес уверен в своих силах.
Сегодня, 14:58
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Вингер Барселоны Ферран Торрес прокомментировал свое выступление в прошедшем матче Ла Лиги с Бетисом, где он сделал хэт-трик и отдал асист, а каталонцы победили со счетом 4:2.

Испанский футболист заявил, что по его мнению, сейчас он находится на пике своих возможностей.

"Мне кажется, что сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей карьере, когда я максимально уверен в себе и чувствую себя сильным.

Я понял, что характер - это главное, это то, что помогает нам обрести уверенность в себе, хорошо проявлять себя на поле и за его пределами. Поэтому важно работать, сохранять скромность и быть стабильным. Дисциплина - это то, что отличает нас от других.

Очень гордился, когда впервые услышал, как мое имя скандируют на домашнем стадионе. Я знаю, что болельщики со мной и с командой. Хочу сказать вам, чтобы вы были спокойны, ведь мы как никогда едины.

Сейчас вы нам нужнее больше, чем когда-либо, и в этом году мы подарим вам много радости", - сказал Торрес.

Напомним, ранее сообщалось, что победа над Бетисом помогла Барселоне улучшить атмосферу в раздевалке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ферран Торрес

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