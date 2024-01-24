Реал Сосьедад объявил об аренде защитника Атлетико

Реал Сосьедад арендовал левого защитника Атлетико Хави Галана до конца текущего сезона. Остальные детали сделки не разглашаются.

💥 SORTEO 💥



¡Sorteamos la camiseta firmada de 𝗝𝗮𝘃𝗶 𝗚𝗮𝗹𝗮́𝗻 entre todos los que hagáis RT a este tuit!#GalánTxuriUrdin | #WeareReal — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 24, 2024

Напомним, игрок был приобретен за 5 миллионов евро у Сельты прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Галана всего один ассист в девяти матчах текущего сезона Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико договорился о трансфере талантливого опорника Антверпена.

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