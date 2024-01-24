Реал Сосьедад объявил об аренде защитника Атлетико
Галан пополнил ряды "полосатых".
Реал Сосьедад арендовал левого защитника Атлетико Хави Галана до конца текущего сезона. Остальные детали сделки не разглашаются.
💥 SORTEO 💥— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 24, 2024
¡Sorteamos la camiseta firmada de 𝗝𝗮𝘃𝗶 𝗚𝗮𝗹𝗮́𝗻 entre todos los que hagáis RT a este tuit!#GalánTxuriUrdin | #WeareReal
Напомним, игрок был приобретен за 5 миллионов евро у Сельты прошлым летом.
В текущем сезоне на счету Галана всего один ассист в девяти матчах текущего сезона Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Атлетико договорился о трансфере талантливого опорника Антверпена.
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