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Реал Сосьедад объявил об аренде защитника Атлетико

Галан пополнил ряды "полосатых".
Сегодня, 19:52
Хави Галан / Getty Images
Хави Галан / Getty Images

Реал Сосьедад арендовал левого защитника Атлетико Хави Галана до конца текущего сезона. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, игрок был приобретен за 5 миллионов евро у Сельты прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Галана всего один ассист в девяти матчах текущего сезона Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико договорился о трансфере талантливого опорника Антверпена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Реал Сосьедад

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