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Атлетико договорился о трансфере талантливого опорника Антверпена

Еще совсем недавно юный бельгиец отдавал ассисты в игре против Шахтера и забивал в ворота Барселоны в Лиге чемпионов.
Сегодня, 11:51
Георгий Судаков и Артур Вермерен / Getty Images
Георгий Судаков и Артур Вермерен / Getty Images

Атлетико и Антверпен пришли к устному согласию по трансферу опорника Артура Вермерена.

По информации Фабрицио Романо, клубы договорились о переходе 18-летнего бельгийца за 22 миллиона евро + бонусы.

Теперь "матрасники" готовят официальные документы для оформления сделки с бывшим участником Лиги чемпионов. Клуб также обсудит с самим игроком детали личного контракта, который, как сообщают источники, будет рассчитан на пять лет.

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В нынешнем сезоне Артур Вермерен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Стоит отметить, что он отметился двумя ассистами в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера (2:3), после чего забил гол в ворота Барселоны (3:2) в заключительном туре еврокубка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антверпен атлетико мадрид

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