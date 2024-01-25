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Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Бильбао дожала каталонский гранд в дополнительное время.
Сегодня, 07:23
Атлетик - Барселона / Getty Images
Атлетик - Барселона / Getty Images

В рамках 1/4 финала Кубка Испании Атлетик сеснационно выбил Барселону.

Уже на первой минуте встречи хозяева открыли счет благодаря голу Горки Гурусеты. Подопечные Хави не растерялись и дважды забили до конца первого тайма - Левандовски и Ямал.

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Во втором тайме Атлетик сравнял счет после удачного удара Сансета. 

Поединок перешел в дополнительное время, где лучше показали себя игроки из Бильбао. Братья Уильямс забили по голу и вывели команду в полуфинал.

Видео голов и обзор матча Атлетик - Барселона

Атлетик - Барселона 4:2
Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, И.Уильямс, 105+2, Н.Уильямс, 120+1 - Левандовски, 26, Ямал, 32

Атлетик: Агирресабала - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - Прадос (Эррера, 90), Весга (У. Гомес, 46, Хаурегисар, 105) - Арес (И. Уильямс, 59), Сансет, Н. Уильямс - Гурузета (Вильялибре, 73).

Барселона: И. Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Кубраси, 69), Бальде - Педри (Роберто, 99), де Йонг, Гюндоган - Ямал (Гую, 106), Левандовски (Фелиш, 77), Торрес.

Предупреждения: Сансет, Прадос, Эррера - Кристенсен, Торрес, Форт, Ямал, де Йонг, Роберто

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Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

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