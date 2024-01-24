Мальорка - Жирона: результат матча

В среду, 24 января, в рамках 1/4 финала Кубка Испании Мальорка принимала Жирону.

В первые пять минут команды обменялись острыми моментами, а после казалось, что гости взяли игру под контроль. Но уже на 21-й минуте Мальорка открыла счет, а еще через семь минут удвоила преимущество.

Однако и на этом проблемы каталонцев не закончились, игра рукой привела к пенальти, который уверенно реализовал Абдон Пратс, записав дубль на свой счет.

Во втором тайме Мичел попытался изменить ход матча, выпустив основных игроков, включая Довбика, и Жирона дейстивтельно стала играть агрессивней. Но отыграть мяч получилось лишь в коцне матча и лишь благодаря пенальти, а в компенсированное время Довбик отметился ассистом, но времени сравнять счет не хватило. Сенсационная победа Мальорки.

Статистика матча Мальорка - Жирона четвертьфинала Кубка Испании

Мальорка - Жирона 3:2

Голы: Ларин, 21, Пратс, 28, (пенальти), 35 - Стуани (пенальти), 68, Савио, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 2.98

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 3 - 7

Фолы: 17 - 5

Атаки: 57 - 130

Мальорка: Грейф - Гонсалес, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Тони Лато, 65) - Дани Родригес (Саму Кошта, 65), Маскарель, Санчес (Морланес, 80), Ларин (Настасич, 71) - Пратс (Мурики, 72).

Жирона: Хуан Карлос - Мартинес (Ян Коуто, 46), Блинд, Якобишвили, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 60) - Алеиш Гарсия, Эррера (Довбик, 46), Мартин (Торре, 73), Цыганков (Порту, 60), Савио - Стуани.

Предупреждения: Родригес, 37, Коста, 39, Раилло, 68, 68, Грейф, 72 - Коуту, 90+4, Блинд, 90+4

Удаление: Раилло, 68

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