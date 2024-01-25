Клубы из Саудовской Аравии интересуются многократным обладателем Лиги Чемпионов

Полузащитник испанского Реал Бетиса Иско может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание L'equipe, в услугах хавбека заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Местные функционеры установили контакты с представителями игрока и оповестили "бетикос" о заинтересованности.

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Финансовые детали потенциального перехода испанца в саудовскую Про Лигу на данный момент остаются неизвестны. Также неизвестно принял ли Иско предложение местных клубов.

Стоит сказать, что в текущем сезоне карьера 31-летнего пятикратного обладателя Лиги чемпионов получила "второе дыхание" и за "зелено-белых" в текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 5 ассистов.

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