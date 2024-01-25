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ПСЖ объявил о подписании юного бразильского полузащитника

18-летний хавбек заключил контракт с парижанами, но пока продолжит выступать за Коринтианс.
Сегодня, 18:44
Габриэль Москардо / psg.fr
Габриэль Москардо / psg.fr

ПСЖ сообщил о приобретении бразильского полузащитника Коринтианса Габриэля Москардо.

Как информирует официальный сайт парижан, 18-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2028 года. При этом вторую часть сезона-2023/24 игрок проведет в аренде в Коринтиансе, после чего присоединится к французскому клубу.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит за юного бразильского хавбека 20 миллионов евро, а еще два миллиона будут предусмотрены в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Москардо провел за первую команду Коринтианса 25 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, ранее ПСЖ также подписал бразильского защитника из Сан-Паулу.

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