ПСЖ объявил о подписании юного бразильского полузащитника
ПСЖ сообщил о приобретении бразильского полузащитника Коринтианса Габриэля Москардо.
Как информирует официальный сайт парижан, 18-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2028 года. При этом вторую часть сезона-2023/24 игрок проведет в аренде в Коринтиансе, после чего присоединится к французскому клубу.
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Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит за юного бразильского хавбека 20 миллионов евро, а еще два миллиона будут предусмотрены в виде бонусов.
Welcome to Paris, Gabriel Moscardo!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 25, 2024
❤️💙 #WelcomeMoscardo pic.twitter.com/srY21uBPoJ
В нынешнем сезоне Москардо провел за первую команду Коринтианса 25 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Напомним, ранее ПСЖ также подписал бразильского защитника из Сан-Паулу.
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