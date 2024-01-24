ПСЖ представил новую форму от Jordan

ПСЖ представил свою четвертую футбольную форму на этот сезон.

Новая экипировка выполнена в ярко светлой тематике с черно-синей окантовкой, выделенной уникальным слоновым узором от бренда Jordan.

Напомним, ПСЖ и бренд Jordan сотрудничают уже пять лет.

Ранее стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ.

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