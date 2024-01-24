ПСЖ представил новую форму от Jordan
Парижане обновили свою экипировку.
ПСЖ представил свою четвертую футбольную форму на этот сезон.
Новая экипировка выполнена в ярко светлой тематике с черно-синей окантовкой, выделенной уникальным слоновым узором от бренда Jordan.
🆕👕✨— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 24, 2024
Discover our new @jumpman23 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 jersey for the 23/24 season
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Напомним, ПСЖ и бренд Jordan сотрудничают уже пять лет.
Ранее стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ.
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