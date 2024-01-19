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Стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ

Французу предложили довольно выгодное соглашение.
Сегодня, 14:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Килиан Мбаппе получил от ПСЖ предложение подписать новый контракт.

"Подтверждаю, если речь идет о деньгах, а этот вопрос берет на себя мать Килиана – ПСЖ не имеет соперников. Клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро на 4 года".

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"Согласно документальному фильму о нем Envoyé Special – Килиан получит в общей сложности 100 миллионов евро доходов, включая рекламу. И ПСЖ готов дать ему 100 млн зарплаты в год", – сказал журналист Canal+ Стефан Ги.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Игроком также интересуется Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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