Стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ
Французу предложили довольно выгодное соглашение.
Форвард Килиан Мбаппе получил от ПСЖ предложение подписать новый контракт.
"Подтверждаю, если речь идет о деньгах, а этот вопрос берет на себя мать Килиана – ПСЖ не имеет соперников. Клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро на 4 года".
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"Согласно документальному фильму о нем Envoyé Special – Килиан получит в общей сложности 100 миллионов евро доходов, включая рекламу. И ПСЖ готов дать ему 100 млн зарплаты в год", – сказал журналист Canal+ Стефан Ги.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Игроком также интересуется Реал.
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