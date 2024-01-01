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ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника

Молодой центрбек заключил с французским клубом долгосрочный контракт.
Сегодня, 17:25
Лукас Беральдо / psg.fr
Лукас Беральдо / psg.fr

ПСЖ объявил о подписании центрального защитника бразильского Сан-Паулу Лукаса Беральдо.

О переходе 20-летнего футболиста французский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Молодой бразильский центрбек заключил с парижанами контракт, рассчитанный на пять лет.

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Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро.

"Я очень рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как Пари Сен-Жермен. Это важный шаг в моей карьере, который поможет мне развиваться. Я не могу дождаться, чтобы познакомиться с моими новыми товарищами по команде и сделать мои первые шаги в этой форме", - сказал Беральдо.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также подпишет бразильского полузащитника из Коринтианса.

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