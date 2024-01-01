ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника
ПСЖ объявил о подписании центрального защитника бразильского Сан-Паулу Лукаса Беральдо.
О переходе 20-летнего футболиста французский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Молодой бразильский центрбек заключил с парижанами контракт, рассчитанный на пять лет.
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Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро.
"Я очень рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как Пари Сен-Жермен. Это важный шаг в моей карьере, который поможет мне развиваться. Я не могу дождаться, чтобы познакомиться с моими новыми товарищами по команде и сделать мои первые шаги в этой форме", - сказал Беральдо.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также подпишет бразильского полузащитника из Коринтианса.
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