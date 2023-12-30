ПСЖ вскоре объявит о двух новых приобретениях

ПСЖ усилит глубину состава благодаря бразильскому рынку.

Как сообщает Фабрицио Романо, местные футболисты Габриэль Москардо из Коринтианса и Лукас Беральдо из Сан-Паулу станут игроками столичного гранда. Хавбек и защитник прошли медосмотр для парижан.

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Москардо подпишет контракт на 4 года, а Беральдо на 5. Габриэль обошелся французскому топ-клубу в 22 млн евро, а Лукас стоил 20 млн евро.

Также стоит отметить, что оба бразильских футболиста являются довольно молодыми. Им по 18 и 20 лет соответственно.

Официальная презентация новичков должна пройти на следующей неделе.

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