ПСЖ хочет подписать защитника из второго английского дивизиона

Паскаль Стрейк может оказаться в стане парижан.

Французский ПСЖ намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание L'equipe, парижане заинтересованы в усилиях Паскаля Стрейка из Лидса. Потенциальная сумма трансфера неизвестна.

Руководство столичного гранда считает, что нидерландец отвечает многим необходимым критериям для позиции левоногого центрального защитника.

Отмечается, что сделку будет нелегко заключить, ведь "павлины" несмотря на свой вылет из АПЛ не будут дешево отпускать игрока, контракт которого действует еще 4 года.

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