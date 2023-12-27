ПСЖ планирует зимой избавиться от двух игроков ради подписания новичков

ПСЖ хочет продать двух своих игроков в январское трансферное окно. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Клуб намерен расстаться с форвардом Уго Экитике и крайним защитником Левеном Курзава, которые больше не входят в планы команды.

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Деньги от их продажи будут направлены на покупку Габриэла Москардо (Коринтианс) и Лукаса Бералдо (Сан-Пауло). Общая стоимость этих трансферов составит 40 млн евро.

Напомним, контракт Экетике с ПСЖ истекает через три года, а договор с Курзава действует до лета 2024-го.

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