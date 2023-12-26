iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ близок к подписанию бразильского полузащитника

Парижане хотят усилить центр поля.
Сегодня, 18:20
Габриэль Москардо / Getty Images
Габриэль Москардо / Getty Images

Хавбек Коринтианса Габриэль Москардо переходит в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стоимость сделки составит около 20 миллионов евро, с возможными бонусами в 2 млн. Стороны уже договорились о переходе.

Читай также: Брат Мбаппе ведет переговоры о подписании контракта с ПСЖ

В ближайшее время Москардо прибудет в Париж для завершения оформления контракта.

Отметим, 18-летний бразилец является воспитанником академии Коринтианса, и с момента дебюта в июне этого года он провел 25 матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коринтианс ПСЖ

Статьи по теме

Брат Мбаппе ведет переговоры о подписании контракта с ПСЖ Брат Мбаппе ведет переговоры о подписании контракта с ПСЖ
ПСЖ подпишет перспективного бразильца ПСЖ подпишет перспективного бразильца
"Великий футболист": президент Франции высказался о будущем Мбаппе "Великий футболист": президент Франции высказался о будущем Мбаппе
МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Помочь журналистам

Видео

Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср
Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа20:00
Романтическая прогулка: Цыганков с возлюбленной прилетели в Лондон
Украина19:50
Пушич: Путевка в Лигу Европы – большое и важное достижение для Шахтера
Другие страны19:30
Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср
Украина19:19
Ротань назвал главную причину провала Александрии в УПЛ
Европа19:15
Один из лидеров Ньюкасла назвал причину неудач клуба в последних матчах
Европа18:58
Гвардиола назвал новую цель Манчестер Сити
Европа18:55
Борнмут с Забарным обыграл Фулхэм
Бокс18:37
Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером
Европа18:20
ПСЖ близок к подписанию бразильского полузащитника
Европа18:15
Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK