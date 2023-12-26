ПСЖ близок к подписанию бразильского полузащитника

Хавбек Коринтианса Габриэль Москардо переходит в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стоимость сделки составит около 20 миллионов евро, с возможными бонусами в 2 млн. Стороны уже договорились о переходе.

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В ближайшее время Москардо прибудет в Париж для завершения оформления контракта.

Отметим, 18-летний бразилец является воспитанником академии Коринтианса, и с момента дебюта в июне этого года он провел 25 матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.

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