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Атлетико - Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча Кубка Испании 25.01.2024

"Матрасники" стали последними полуфиналистами турнира.
Сегодня, 07:42
Атлетико - Севилья / Getty Images
Атлетико - Севилья / Getty Images

В рамках 1/4 финала Кубка Испании Атлетико на своем поле принимал Севилью.

В первом тайме "матрасники" имели возможность открыть счет, но Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

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После перерыва обе команды сохраняли шанс на выход в полуфинале, но ближе к финальным минутам Депай поразил ворота Севильи.

Гости на последних минутах получили право на пенальти, но арбитр посмотрел повтора на VAR и отменил свое решение. Таким образом, Атлетико прошел дальше.

Видео гола и обзор матча Атлетико - Севилья в Кубке Испании:

Атлетико - Севилья 1:0
Гол: Депай, 79

На 26-й минуте Антуан Гризманн (Атлетико) не забил пенальти (промах).

Атлетико: Облак - Молина (Льоренте, 56), Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино - Де Пауль, Коке, Сауль (Барриос, 56) - Мората (Депай, 66), Гризманн (Корреа, 65).

Севилья: Нюланд - Навас (Хуанлу. 69), Маркао, Рамос, Ньянзу, Педроса (Акунья, 83) - Сумаре, Соу (Мир, 83), Торрес (Ракитич, 51) - Ромеро (Ламела, 70), Окампос.

Предупреждения: Хименес, Эрмосо, Коке - Торрес, Педроса, Ламела, Ракитич

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Атлетико - Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча Кубка Испании
Атлетико - Севилья 1:0 Видео гола и обзор матча Кубка Испании

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