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Хави: Даже победа в Лиге чемпионов не заставит меня остаться в Барселоне

Испанец твердо убежден в своем решении покинуть команду.
Сегодня, 08:17
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Несколькими днями ранее после болезненного поражения от Вильярреала (3:5) главный тренер Барселоны Хави Эрнандес объявил о том, что он покинет свой пост по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, даже потенциальная победа в Лиге чемпионов не сможет убедить 44-летнего испанца изменить свое решение и остаться в каталонском коллективе.

"Я не останусь, даже если мы выиграем Лигу чемпионов. Мы будет бороться за Лигу чемпионов, и за Ла Лигу тоже, как бы трудно это не было...Мы сделаем это", - заявил тренер.

"Но даже если мы отправимся на Уэмбли и выиграем Лигу чемпионов, я все равно оставлю работу в Барселоне в июне. Решение ли это проблем клуба? Да, это оно".

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Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Барселоне будет противостоять итальянский Наполи.

Ранее главный тренер Жироны Мичел прокомментировал слухи о том, что он может сменить Хави Эрнандеса на посту главного тренера Барселоны.

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