Хави: Даже победа в Лиге чемпионов не заставит меня остаться в Барселоне
Несколькими днями ранее после болезненного поражения от Вильярреала (3:5) главный тренер Барселоны Хави Эрнандес объявил о том, что он покинет свой пост по окончанию нынешнего сезона.
Как сообщает Фабрицио Романо, даже потенциальная победа в Лиге чемпионов не сможет убедить 44-летнего испанца изменить свое решение и остаться в каталонском коллективе.
"Я не останусь, даже если мы выиграем Лигу чемпионов. Мы будет бороться за Лигу чемпионов, и за Ла Лигу тоже, как бы трудно это не было...Мы сделаем это", - заявил тренер.
"Но даже если мы отправимся на Уэмбли и выиграем Лигу чемпионов, я все равно оставлю работу в Барселоне в июне. Решение ли это проблем клуба? Да, это оно".
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Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Барселоне будет противостоять итальянский Наполи.
Ранее главный тренер Жироны Мичел прокомментировал слухи о том, что он может сменить Хави Эрнандеса на посту главного тренера Барселоны.
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