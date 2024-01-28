Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне
Мичел сосредоточен на своем нынешнем проекте.
Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался о возможности возглавить Барселону.
"Я думаю о Жироне. У меня с клубом контракт до 2026 года".
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"Хави – тот, кто лучше всех знает Барселону. Хави – это Барселона, – сказал Мичел в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, Хави недавно объявил о решении покинуть Барселону по окончании текущего сезона.
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