Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался о возможности возглавить Барселону.

"Я думаю о Жироне. У меня с клубом контракт до 2026 года".

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"Хави – тот, кто лучше всех знает Барселону. Хави – это Барселона, – сказал Мичел в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Хави недавно объявил о решении покинуть Барселону по окончании текущего сезона.

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