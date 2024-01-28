Тренер Жироны: Мы не на уровне Реала

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался после победы над Сельтой (1:0).

"Это был сложный матч. Поле мешало играть. Они находятся в сложной ситуации, и мы смогли доминировать в начале, но моменты были у обеих команд. Ментально мы были готовы играть на сложном поле.

Мы должны двигаться от игры к игре. Мы думаем только о домашней игре с Реал Сосьедадом, и мы хотим сыграть хорошо, чтобы показать нашим болельщикам, что мы стремимся делать удивительные вещи".

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"Эти 3 очка приближают нас к еврокубкам, потому что ни Реал, ни Барселона не выиграли. Мечты о Лиге чемпионов? Когда останется 10 игр, посмотрим.

Очевидно, что Реал выигрывает свои матчи с легкостью, а нам это дается нелегко. Мы не на их уровне", - сказал Мичел в интервью Marca.

Напомним, Жирона после 22-х туров идет на первом месте, набрав 55 очков.

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