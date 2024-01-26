Пугающий браконьер: Довбик - причина феноменальных выступлений Жироны

В эпоху бурной тактической гибкости, кажется, становится все меньше места для настоящих таргетменов - таранных форвардов.

Однако, если нападающий может сочетать свою физическую силу с уверенностью и скоростью, быть подвижным и хитрым, отходить в глубину, врываться в штрафную, прессинговать и на равных "бороться" с сильнейшими центральным защитниками - как это делает Артем Довбик - тогда их еще можно классифицировать как таргетменов и, более того, они еще могут влиять на игру.

Именно такими словами начинается аналитический материал от портала The Athletic, посвященный украинскому форварду. ISPORT представляет адаптацию статьи с разбором игры Артема Довбика.

Довбик - высокий девятій номер испанской Жироны - это игрок, который пугает соперников своим присутствием. 26-летний украинец находится в сокрушительной форме. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги вместе с Джудом Беллингемом из Реала после хет-трика в матче с Севильей, который позволил Жироне вернуться на вершину таблицы.

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Чуть больше чем после половины своего первого сезона в Испании, он, пожалуй, уже является самой эффективной атакующей силой в Ла-Лиге.

Почему же Довбик проводит такой великолепный сезон?

Приход Артема в начале этой кампании был типичным для Жироны под руководством City Football Group - достаточно сдержанным, но статистически многообещающим.

Гонорар в размере 7,75 миллиона евро сделал его 15-м самым дорогим приобретением среди всех команд Ла Лиги прошлым летом. Украинец заменил Тети Кастелльяноса, который ушел после сезона с 24-мя голами в Испании.

Артем быстро включился в игру, забил всего через восемь минут после своего первого выхода на поле в составе Жироны, ударом головой на дальней штанге после подачи соотечественника Виктора Цыганкова. Тот удар Довбыка с близкой дистанции, а также его связь с талантливым земляком были сигналом о прекрасном будущем.

Если смотреть на цифры, то Довбик типичный игрок штрафной площади, финишер, наконечник атак, или как говорят в Англии - браконьер! 90,1% его ударов были сделаны из пределов штрафной площади. Кроме того, ни один игрок в лигах европейской ТОП-5 не нанес такого количества ударов со штрафного - украинец превосходит даже показатели Эрлинга Холанда из Манчестер Сити.

Довбик очень агрессивно атакует на пространстве и без мяча. Он очень быстро мыслит и принимает решения, что позволяет ему избавляться от защитников, которые отступают назад во время быстрых атак.

Например, рассмотрим матч против Райо Вальекано. Когда Цыганков бежит по флангу, Довбик размещается между двумя защитниками соперника. Он начинает двигаться в сторону дальней штанги ворот...

Оба защитника соперника - и Флориан Лежен, и Абдул Мумин - смотрят в этот момент на мяч, ведь Виктор уже входит в штрафную площадь. Тем временем Артем меняет направление своего движения и "появляется" перед защитником...

...но тут же останавливается и заставляет Мумина, который среагировал на предыдущее движение, по инерции пойти вперед, хотя сам Артем отступает назад.

При этом Цыганков прекрасно понимает своего партнера и отдает передачу именно туда, куда надо. Защитник на ногах не удержался и упал, а Довбик принял мяч и пробил точно в цель.

Кроме того, что Довбик умеет играть изящно, его масса и скорость делают его пугающим элементом на контратаках.

Вспомним драматический матч в начале года против мадридского Атлетико, когда Артем не реализовал прекрасную возможность на первых секундах. Он прорвался между двумя центральными защитниками на невероятной скорости, но немного не попал в створ ворот.

Его стиль бега очень напоминает Холанда - так же опущенная голова, мощные руки, что позволяет ему продвигаться вперед в борьбе с защитниками.

Физические характеристики делают Артема очевидной угрозой воротам соперника. Рост почти 190 сантиметров позволяет хорошо играть головой - он уже забил пять голов этой частью тела, лидируя вместе с Харри Кейном по этому показателю в ТОП-5 чемпионатах Европы.

Но способность Довбика отвлекать защитников в то время, когда остальные игроки команды растягивают других защитников - является ключевым фактором для Жироны. Артем давит на центрбеков, а затем бросается в свободное пространство - само его присутствие на поле важно с тактической точки зрения.

Хотя это не является его основной функцией, Довбик сочетает свою плодотворную игру в воздухе с аккуратными касаниями на земле, и он не боится опускаться в глубину и поддерживать атаку, даже несмотря на его направленность на штрафную площадь.

Его роль в молниеносном контратакующем голе Жироны на выезде против Осасуны в ноябре продемонстрировала его хорошую игру в комбинациях, а также способность держать защитников под давлением.

В первом эпизоде его команда не успевает к собственному угловому флажку, но Довбик смещается влево, чтобы открыться для Дейли Блинда, который отдает пас ему в ноги.

Довбик перехватывает мяч и сдерживает Алехандро Катену, пока тот ждет подкрепления, а затем отдает передачу Савио, а затем мгновенно обходит своего соперника, чтобы атаковать через пространство позади.

Далее он вновь демонстрирует свою высокую скорость, растягивая фланг еще шире, и обеспечивает себе возможность отдать сквозной пас, которым воспользуется Иван Мартин, чтобы забить гол.

Его физические данные дают ему возможность безопасно держать мяч, когда он стоит спиной к воротам, чтобы отдать передачу партнерам по команде.

Например, в матче против Райо Вальекано украинец продемонстрировал как глубоко в штрафной соперника он может получить мяч, защищая его, и в конце концов отдать передачу, в этом моменте на Мигеля Гутьерреса под удар.

Он не является идеальным современным нападающим - его игра в паре иногда бывает неуклюжей, а защитные действия не всегда на высоте - но его эффективность, когда дело доходит до реализации возможностей, как для себя, так и для партнеров по команде, вывела Жирону на следующий уровень и на вершину Ла Лиги.

Иногда именно простые вещи помогают выигрывать футбольные матчи, и для Жироны, игрок, знающий свой путь к воротам, на острие экспансивного владения мячом дал желаемый эффект.

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