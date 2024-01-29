Русин отметился перым дублем за Сандерленд

В понедельник, 29 января, Сандерленд Назария Русина отправился в гости к Лидсу в рамках молодежного чемпионата Англии.

Украинец вышел в стартовом составе и принес огромную пользу своей команде. На 34-й минуте при счете 0:1 в пользу "черных котов" Назарий классно разобрался с защитником и отправил мяч в дальний угол.

А спустя две минуты украинец получил длинную передачу от партнера, переиграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.\

Во втором тайме Сандерленд дал сопернику небольшую фору, забив автогол, но в итоге все равно довел матч до победы.

Отметим, что молодежная команда "черных котов" занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее также сообщалось, что Металлист 1925 подписал экс-игрока сборной Украины.

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