Металлист 1925 шикарно объявил о подписании Гармаша
Харьковчане заключили контракт с бывшим игроком Динамо.
Полузащитник Денис Гармаш официально стал игроком Металлиста 1925.
Стороны подписали контракт на полтора года. Финансовые условия не разглашаются.
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Харьковский клуб анонсировал переход бывшего футболиста Динамо видео, где он находится в Макдональдсе и отвечает на вопрос о расторжении контракта с Осиеком.
Напомним, Юрченко подписал контракт с Металлистом 1925.
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