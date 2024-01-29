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Металлист 1925 шикарно объявил о подписании Гармаша

Харьковчане заключили контракт с бывшим игроком Динамо.
Вчера, 22:38
Денис Гармаш / ФК Металлист 1925
Денис Гармаш / ФК Металлист 1925

Полузащитник Денис Гармаш официально стал игроком Металлиста 1925.

Стороны подписали контракт на полтора года. Финансовые условия не разглашаются.

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Харьковский клуб анонсировал переход бывшего футболиста Динамо видео, где он находится в Макдональдсе и отвечает на вопрос о расторжении контракта с Осиеком.

Напомним, Юрченко подписал контракт с Металлистом 1925.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш Металлист 1925

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