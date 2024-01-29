Бывший футболист Динамо объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник Динамо Милош Нинкович завершит карьеру профессионального футболиста.

Сейчас 39-летний игрок выступает за австралийский Вестерн Сидней Вондерерс. По завершению сезона-2023/24 он "повесит бутсы на гвоздь".

Читай также: "Топ-решение": Трубин назвал клуб, в котором должен продолжить карьеру Судаков

Нинкович опубликовал пост в Instagram, в котором и сделал это заявление.

За киевское Динамо Нинкович выступал с 2004 по 2013 год. Он отыграл 160 матчей, за которые забил 15 голов и сделал 16 голевых передач. Вместе с "бело-синими" он выигрывал два чемпионата Украины, завоевал три Кубка и четыре Суперкубка Украины.

Ранее сообщалось, что бывший легионер Динамо стал игроком катарского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!