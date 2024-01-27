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Бывший легионер Динамо стал игроком катарского клуба

Юнес Беланда продолжит карьеру на Ближнем Востоке.
Сегодня, 09:58
Юнес Беланда перебрался в Катар / alshamal.qa
Юнес Беланда перебрался в Катар / alshamal.qa

Бывший полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда пополнил состав команды Аль-Шамаль из Катара.

О подписании 33-летнего марокканца в статусе свободного агента катарский клуб объявил на своем официальном сайте, не разглашая условий сделки.

Беланда известен в Украине по выступлениям за киевское Динамо, куда в 2013 году перешел из французского Монпелье. Также полузащитник играл за Шальке, Ниццу и Галатасарай.

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Последним клубом марокканца был Адана Демирспор, с которым он недавно досрочно расторг контракт по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне хавбек провел за турецкую команду 20 матчей, в которых отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что Аль-Шамаль занимает десятое, третье с конца, место в турнирной таблице чемпионата Катара.

Ранее сообщалось, что Динамо остановило переговоры со Слованом по продаже Жерсона из-за спарринга с московским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Юнес Беланда

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