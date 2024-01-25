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Полесье усилилось экс-игроком Динамо и Шахтера

Богдан Михайличенко вернулся из Хорватии в Украину.
Сегодня, 16:35
Богдан Михайличенко / polissyafc.com
Богдан Михайличенко / polissyafc.com

Полесье объявило о подписании украинского защитника Богдана Михайличенко.

Как сообщает официальный сайт "зелено-желтых", 26-летний футболист подписал с клубом контракт до 2026 года.

Игрок пополнил состав житомирской команды в статусе свободного агента.

Ранее Михайличенко выступал за киевское Динамо, Сталь, Зарю, Андерлехт и Шахтер. Предыдущим клубом защитника был Динамо Загреб, где он пребывал с лета 2023 года. За хорватскую команду украинец провел 15 матчей во всех турнирах, отличившись двумя ассистами, но с октября не выходил на поле.

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Также на счету Михайличенко семь матчей в составе национальной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Полесье усилилось воспитанником лондонского Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Богдан Михайличенко Полесье

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