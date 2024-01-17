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Полесье усилилось воспитанником Арсенала

Яссин Фортюн перешел в стан "волков" на правах аренды.
17 января, 16:33
Яссин Фортюн / polissyafc.com
Яссин Фортюн / polissyafc.com

Житомирское Полесье усилило линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "волков", в команду перешел французский футболист Яссин Фортюн. Игрок перешел в украинский клуб на правах аренды до конца текущего сезона из швейцарского Сьона.

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Отмечается, что у новичка УПЛ будет право выкупа Яссина по завершению срока аренды. 

Стоит сказать, что Фортюн является воспитанником Арсенала. За лондонский клуб француз выступал с 2015 по 2018 год, не сумев дебютировать за основную команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Полесье

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