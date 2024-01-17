Полесье усилилось воспитанником Арсенала

Яссин Фортюн перешел в стан "волков" на правах аренды.

Житомирское Полесье усилило линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "волков", в команду перешел французский футболист Яссин Фортюн. Игрок перешел в украинский клуб на правах аренды до конца текущего сезона из швейцарского Сьона.

Читай также: Трансферы УПЛ: Днепр-1 попрощался с аргентинцем, Юрченко сменил Ворсклу на Металлист 1925

Отмечается, что у новичка УПЛ будет право выкупа Яссина по завершению срока аренды.

Стоит сказать, что Фортюн является воспитанником Арсенала. За лондонский клуб француз выступал с 2015 по 2018 год, не сумев дебютировать за основную команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!