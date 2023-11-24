"Снял трусы и взял телефон": известно, почему игрока сборной Украины выгнали из Динамо Загреб
Главный тренер загребского Динамо Сергей Якирович раскрыл подробности того, почему убрал Богдана Михайличенко из команды.
По словам специалиста, украинец показал недобросовестное поведение после матча в Лиге конференций.
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"После поражения от Балкани в Прштине я решил выгнать его. Хоть болельщики и думают, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что руководствуйся я этими критериями, то выгнал бы сразу 10 человек! Просто если ты приходишь в раздевалку после игры, сразу снимаешь трусы и берешь в руки телефон, легкомысленно разговариваешь, как ни в чём не бывало, это говорит о многом.
А я в это же время злюсь из-за поражения, половина игроков громит раздевалку! Ты же находишься в раздевалке только физически, мысленно ты витаешь в другом месте. Поэтому я считаю, такие игроки нам не нужны. Они недооценивают Динамо, это важно подчеркнуть", – сказал Якирович в интервью Germanijak.
Напомним, что пятого октября Динамо уступило на выезде Балкани (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Михайличенко вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте
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