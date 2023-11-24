iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Снял трусы и взял телефон": известно, почему игрока сборной Украины выгнали из Динамо Загреб

Богдан Михайличенко не входи в составе хорватской команды.
Сегодня, 13:56
Богдан Михайличенко / instagram.com/gnkdinamo
Богдан Михайличенко / instagram.com/gnkdinamo

Главный тренер загребского Динамо Сергей Якирович раскрыл подробности того, почему убрал Богдана Михайличенко из команды.

По словам специалиста, украинец показал недобросовестное поведение после матча в Лиге конференций.

Читай также: Мудрик VS Манчестер Юнайтед: украинец превзошел всех нападающих клуба

"После поражения от Балкани в Прштине я решил выгнать его. Хоть болельщики и думают, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что руководствуйся я этими критериями, то выгнал бы сразу 10 человек! Просто если ты приходишь в раздевалку после игры, сразу снимаешь трусы и берешь в руки телефон, легкомысленно разговариваешь, как ни в чём не бывало, это говорит о многом.

А я в это же время злюсь из-за поражения, половина игроков громит раздевалку! Ты же находишься в раздевалке только физически, мысленно ты витаешь в другом месте. Поэтому я считаю, такие игроки нам не нужны. Они недооценивают Динамо, это важно подчеркнуть", – сказал Якирович в интервью Germanijak.

Напомним, что пятого октября Динамо уступило на выезде Балкани (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Михайличенко вышел в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Загреб Богдан Михайличенко

Статьи по теме

Михайличенко вышел на замену и отдал два ассиста в матче Динамо Загреб - Астана Михайличенко вышел на замену и отдал два ассиста в матче Динамо Загреб - Астана
Болельщик из Афин погиб в результате массовой драки фанатов АЕКа и Динамо Загреб Болельщик из Афин погиб в результате массовой драки фанатов АЕКа и Динамо Загреб
Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб Михайличенко перебрался в хорватский топ-клуб
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу открытия в суде дела о банкротстве Президент Вереса выступил с заявлением по поводу открытия в суде дела о банкротстве
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина15:35
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу открытия в суде дела о банкротстве
Киберспорт14:55
BLAST Premier Fall Final 2023: онлайн-трансляция матча Heroic - Cloud9
Биатлон14:40
Стало известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Украина14:20
Два игрока Шахтера травмировались в товарищеском матче с Рухом
Европа13:56
"Снял трусы и взял телефон": известно, почему игрока сборной Украины выгнали из Динамо Загреб
Украина13:32
Лидер Полесья назвал рецепт победы над Шахтером
Бокс13:10
"Будет иметь огромное значение": тренер назвал преимущества Фьюри в бою с Усиком
Другие страны12:45
Чемпионат мира по футболу U-17: Германия выбила Испанию, Бразилия сыграет с Аргентиной
Формула 112:38
Гран-при Абу-Даби: Расселл возглавил практику имени резервных пилотов
Украина12:29
УПЛ: Шахтер - Полесье, Ворскла - ЛНЗ, Динамо - Рух
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK