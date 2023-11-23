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Мудрик VS Манчестер Юнайтед: украинец превзошел всех нападающих клуба

Михаил забил несколько голов в текущем сезоне.
Сегодня, 12:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал сравнение результативности футболиста Челси Михаила Мудрика с нападающими Манчестер Юнайтед.

Украиснкий вингер забил больше голов, чем все форварды "красных дьяволов". У Мудрика - 2 гола, тогда как Маркус Рашфорд, Расмус Хейлунд, Антони, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо и Антони Марсьяль - 1 на всех.

В турнирной таблице АПЛ Челси идет на десятом месте с 16 баллами. Манчестер Юнайтед располагается на шестой строчке с 21.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать лидера сборной Грузии для конкуренции с Мудриком.

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