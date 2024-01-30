"Выкусите, хейтеры": Неймар ответил на слухи о своем лишнем весе
Бразилец закрыл рты всем недоброжелателям.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар опубликовал в соцсетях видео, на котором показал свою текущую физическую форму.
"Лишний вес, отлично. Но… Где я жирный? Я так не думаю. Выкусите, хейтеры", – сказал бразилец, показав средний палец.
Напомним, на одной из недавних вечеринок Неймар стал гостем, где многие фото с ним попали в интернет. На них было видно, что у футболиста проблемы с лишним весом.
Ранее сообщалось, что Неймар похвастался милыми фотографиями с новорожденной дочкой.
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