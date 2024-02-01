Журналист раскритиковал Энрике и заявил, что тренер станет причиной ухода Мбаппе

Луис Энрике стал одной из причин, почему Килиан Мбаппе покидает ПСЖ, утверждает Даниэль Риоло.

Журналист RMC Sport пожаловался на отношение тренера парижан к журналистам, поскольку тот игнорирует их вопросы и не объясняет свои решения.

Но что хуже для ПСЖ, Энрике использует Мбаппе на нелюбимой для него позиции, что также повлияло на решение француза покинуть клуб.

"Энрике снова раздражал меня в воскресенье – не отвечал и формировал состав так, как ему хочется. Он волен это делать, он тренер. Но он выбирает ненормальную позицию для Беральдо. Абсолютно то же самое он сделал и с Мбаппе, и это станет одной из причин ухода Килиана.

Вопреки тому, что мы думаем, Мбаппе не нравится эта позиция. Поскольку это его последний год в ПСЖ, он не собирается жаловаться. Мбаппе знает, что уйдет, поэтому просто принимает это. Очевидно, ему не нравится позиция, которую выбирает для него Луис Энрике.

То, что он делает на поле, – это выбор тренера, но то, что Энрике никогда не хочет объяснять свои решения и презирает тех, кто задает ему вопросы, совершенно недопустимо. И это не имеет никакого отношения к журналистам", - пишет Риоло.

Ранее также сообщалось, что Наполи не может согласовать контракт с лидером команды.

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