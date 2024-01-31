Наполи не может согласовать со своим лидером новый контракт

Хвича Кварацхелия и Аурелио Де Лаурентис не приходят к соглашению относительно его заработной платы.

Согласно изданию Calciomercato, текущая зарплата грузинского футболиста в Наполи составляет 1,3 млн евро в год, что делает его одним из самых низкооплачиваемых игроков команды.

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В настоящее время ведутся переговоры о новом контракте, с предложением президента клуба в размере почти 4 млн евро в год, в то время как агент игрока, Мамука Джугели, настаивает на 7 млн.

В текущем сезоне на счету 22-летнего грузина пять голов и три ассиста в 19-ти матчах Серии А.

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