Президент Наполи высказался о возможном назначении Моуриньо

Аурелио де Лаурентис не видит португальца в качестве главного тренера неаполитанцев.

Президент итальянского Наполи Аурелио де Лаурентис высказался о возможности назначения Жозе Моуриньо на пост наставника неаполитанцев.

Функционер заявил, что португалец не входит в планы действующего чемпиона Италии.

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"Моуринью не входит в наши планы, это никогда не обсуждалось.

Я считаю, что его будущее не будет связано с Италией", - сказал Де Лаурентис.

Стоит отметить, что "партенопейцы" сейчас занимает 9 место в Серии А, набрав 31 очко, но в текущем сезоне итальянского чемпионата высокая плотность турнирной таблицы и от зоны Лиги чемпионов Наполи отделяет одна победа.

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