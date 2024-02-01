Модрич может завершить карьеру после Евро-2024

Лука Модрич не будет продлевать контракт с мадридским Реалом, пишет Cadena SER.

По информации издания, хорватский хавбек при любых обстоятельствах покинет мадридский Реал.

В клубе уже давно сделали ставку на молодых игроков, и Лука играет так много только из-за проблем команды с травмами. И он это понимает.

А потому летом Модрич будет готов рассмотреть любые предложения, однако, если ни одно его не заинтересует, он просто завершит карьеру после Евро-2024.

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