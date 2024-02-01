iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модрич может завершить карьеру после Евро-2024

Хорват надеется получить летом интересные предложения.
Сегодня, 10:52
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич не будет продлевать контракт с мадридским Реалом, пишет Cadena SER.

По информации издания, хорватский хавбек при любых обстоятельствах покинет мадридский Реал.

В клубе уже давно сделали ставку на молодых игроков, и Лука играет так много только из-за проблем команды с травмами. И он это понимает.

А потому летом Модрич будет готов рассмотреть любые предложения, однако, если ни одно его не заинтересует, он просто завершит карьеру после Евро-2024.

Ранее также была названа одна из причин, почему Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.

Также на нашем сайте доступна онлайн трансляция закрытия трансферного окна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

Статьи по теме

Модрич высказался о своих планах на будущее Модрич высказался о своих планах на будущее
Легенда Реала покинет клуб в конце этого сезона Легенда Реала покинет клуб в конце этого сезона
Агент Модрича прокомментировал возможный уход хавбека из Реала Агент Модрича прокомментировал возможный уход хавбека из Реала
Саудовские клубы готовы подписать ветерана Реала Саудовские клубы готовы подписать ветерана Реала
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Теннис14:30
Ястремская сыграет с хорваткой после победы над россиянкой
Формула 114:27
Переход Хэмилтона в Феррари может состояться до конца недели - Motorsport
Бокс14:05
Хаттон спрогнозировал победителя боя Усик - Фьюри
Европа13:57
Легенды Манчестер Юнайтед пытаются поддерживать Рэшфорда
Бокс13:40
Усик назвал свое тайное оружие в бою с Фьюри
Другие13:20
В Латвии спортсменам запретили играть с росиянами и белорусами
НБА13:15
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Грин и аллей-уп Сохана возглавили рейтинг
Европа12:55
Солидная сумма за салфетку: Барселона выставит первый контракт Месси на аукцион
Европа12:50
Ювентус продаст свою звезду, если тот не продлит с клубом контракт
Украина12:20
Трансферы УПЛ: Верес арендовал двух игроков Полесья, Гармаш стал игроком Металлиста 1925
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK