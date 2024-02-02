Зинченко попал в символическую сборную тура АПЛ по версии SofaScore

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко попал в символическую сборную 22-го тура АПЛ по версии SofaScore.

27-летний игрок отыграл против Ноттингем Форест 92 минуты. За это время он сделал голевую передачу и он получил за свою игру 8,1 балла.

В текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В турнирной таблице АПЛ Арсенал занимате третье место, имея 46 очков после 22 туров.

Напомним, Зинченко поссорился с партнером на поле - Артета прокомментировал эпизод.

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