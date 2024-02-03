Неймар стал победителем турнира по покеру в Бразилии

Нападающий Аль-Хиляля Неймар весело проводит свободное время, пока восстанавливается от тяжелой травмы.

Бразилец на родине принял участие в турнире по покеру от Pokerstars, завоевав первую строчку, чем и похвастался в соцсетях.

Напомним, Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора на ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Ранее Неймар ответил на слухи о своем лишнем весе.

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